Yara Gambirasio: assolta la pm Letizia Ruggeri

La sua partecipazione a un docu-film sull'omicidio di Yara Gambirasio era costato a Letizia Ruggeri un provvedimento disciplinare. Alla fine, l'odissea giudiziaria della pm si è risolta positivamente, con tanto di assoluzione da parte della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura. Come leggiamo da un articolo di FanPage che ha riportato la notizia, il processo si è celebrato in data 26 settembre 2019 dinanzi al Csm.

La dottoressa Ruggeri era stata accusata di violazione del dovere di riservatezza sul caso Yara Gambirasio, scomparsa da Brembate di Sopra nel 2010 e ritrovata cadavere l'anno dopo. Alla sventurata ragazzina venne dedicato nel 2015 un film documentario, girato mentre era ancora in corso il primo grado di giudizio. Con la sua presenza all'interno del documentario in questione, la pm avrebbe di conseguenza creato “dubbi sulla sua indipendenza e imparzialità” e quindi danneggiato “la considerazione di cui un magistrato deve godere presso la pubblica opinione”. Alla fine, i giudici hanno deciso di non procedere nei confronti di Ruggeri.

Il docufilm sulla 13enne di Brembate venne realizzato nel 2015 dalla rete televisiva Bbs, per poi essere trasmesso nel 2017 su Sky Atlantic. In quel periodo era in corso il giudizio d'appello. Qualche tempo dopo, tramite una segnalazione da parte del Procuratore generale di Brescia, furono avviati gli accertamenti disciplinari verso la pm.