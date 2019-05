Lo youtuber Stefano Lepri nei guai: per la Guardia di Finanza ha evaso un milione di euro

Anche gli youtuber evadono le tasse. Già, Stefano Lepri – in arte St3pny – uno dei volti del "Tubo" più noti e seguiti in Italia, con tanto di 3,7 milioni di iscritti sul suo canale, è finito nel mirino della Guardia di Finanza.

Secondo le Fiamme Gialle, il giovane toscano avrebbe evaso un milione di euro in cinque anni. Come? Il 23enne sarebbe riuscito a produrre sommerso tramite contratti ad hoc stipulati con agenzie pubblicitarie ma non in regola con la propria professione, così come scrive il Corriere della Sera.

Ora come ora, dal punto di vista meramente fiscale, lo youtuber e l'influencer sono figure professionali che producono reddito da lavoro autonomo: dunque, devono aprire e avere la partita Iva per fatturare. Insomma, l'inquadramento c’è, ma non ha una specifica giurisprudenza fatta su misura.

Per il momento, si tratta del primo caso in Italia, ma ci sarebbero molti altri youtuber sotto la lente dei finanzieri.

Nei video del gamer venivano inseriti messaggi pubblicitari e Lepri veniva ricompensato in base alle visualizzazioni dei filmati stessi. Dunque, secondo la Finanza, quella di St3pny deve essere considerata come una attività professionale a tutti gli effetti e non come attività amatoriale. Attività che, come detto, era gestita da una agenzia pubblicitaria: i guadagni che finivano a Lepri non sarebbero però mai stati contabilizzati; il milione di evasione contestata sarebbe la somma di circa 600.000 euro di ricavi non dichiarati e 400.000 euro di Iva non versata.