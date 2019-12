Zecchino d'Oro, Rita Longordo al papà: "Ti ho detto che avrei vinto"

Sarà ancora una bambina, ma in quanto a intraprendenza e determinazione, non le manca proprio nulla. "Te l'avevo detto, che avrei vinto io”: così Rita Longordo, 8 anni, di Sanremo, ha esordito con papà, Tony, subito dopo essere stata proclamata vincitrice dell’edizione 2019 dello Zecchino d’Oro, ieri sera, nel corso della trasmissione televisiva di Rai Uno, condotta da Carlo Conti con Antonella Clerici. Con la sua canzone "Acca" (testo di Flavio Careddu e Irene Menna, musica di Alessandro Visintainer) ha infatti conquistato la giuria, nella serata finale del concorso canoro del "Piccolo Coro dell'Antoniano", di Bologna.

"Sinceramente, non abbiamo ancora realizzato - commenta il padre -. Non abbiamo ancora avuto il tempo di capire cosa sta succedendo. Siamo stati catapultati in un sogno. Nostra figlia è stanchissima, non ha ancora capito e sta vivendo questa vittoria da bambina, ed è giusto che sia". Molto felice è anche Emanuela Quaglia, mamma di Rita: "Lo zecchino d'oro lo hanno vinto gli autori. Sono stati come un mezzo di trasporto: hanno preso la canzone, girandola a noi”.

La piccola Rita si è conquistata pure la lode del sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri e del suo vice, Alessandro Sindoni: "A Rita va un grande abbraccio e i nostri complimenti per questo fantastico risultato - commentano i due amministratori - per la città è un motivo di orgoglio e siamo davvero felici che la piccola Rita abbia realizzato con impegno, entusiasmo e determinazione il suo sogno”.

Per Sanremo, ma anche per Bussana - la località in cui abita - Rita è diventata la mascotte. Tutti hanno tifato per lei in questa breve avventura che si è conclusa con una vittoria. In quella che è la città del Festival della Canzone italiana, si preannuncia un buon inizio di carriera per il giovane talento canoro.