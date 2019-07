Zurigo, volpe entra in ospedale e morde paziente

In ospedale è riuscita a intrufolarsi la notte scorsa, probabilmente passando dalla porta di un balcone rimasta aperta. E senza farsi vedere da nessuno, ha raggiunto la stanza di una persona ricoverata. È accaduto a Zurigo, in Svizzera, in queste ore, dove una volpe è entrata in una stanza, ubicata a pian terreno, dell'ospedale universitario di Zurigo, aggredendo una paziente, che si trovava nel suo letto.

Secondo quanto dichiarato a Keyston-Ats dalla portavoce della struttura ospedaliera che ha confermato la notizia e dove è accaduto il fatto, la donna, che se l'è cavata con un grosso spavento e una ferita superficiale, subito disinfettata e curata dal personale, sarebbe stata morsicata a un braccio mentre stava riposando nella sua camera. Nella più grande città elvetica vivono molte volpi. Ai pazienti dell'ospedale, infatti, è richiesto di non dar loro da mangiare e di chiudere tutte le porte e le finestre, almeno durante la notte.