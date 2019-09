Giulia De Lellis ancora contro l'ex Damante: "Da parte sua non solo tradimenti fisici"

Il prossimo 17 settembre uscirà il libro dal titolo Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza), un'opera scritta a quattro mani con l'autrice Stella Pulpo e che parla dei presunti tradimenti che l'ex tronista veronese, Andrea Damante, avrebbe inferto alla neo-autrice Giulia De Lellis. E, in vista dell'imminente pubblicazione del suo libro, Giulia De Lellis ha concesso un'intervista a F magazine, dove è tornata a parlare del suo ex, Damante, conosciuto al trono classico di Uomini e donne.

"Come ho scoperto il tradimento? - queste le parole spese dall'influencer originaria di Pomezia, nel corso della sua ultima intervista- Ho iniziato ad avere una sensazione sempre più fastidiosa. All’inizio non avevo il coraggio di indagare, speravo di sbagliarmi. Invece era vera. Alle ragazze dico: se avete quella sensazione non ignoratela! Nel caso mio e di Andrea Damante non si è trattato solo di tradimenti fisici ma di mancanze di rispetto molto gravi sulle quali mi è stato impossibile passare sopra".

Giulia De Lellis e il ritorno da Damante

Tra l'ex corteggiatrice di Uomini e donne, attualmente fidanzata con il pilota di MotoGp Andrea Iannone, e Andrea Damante ci sarebbero stati almeno due ritorni di fiamma nel corso della loro turbolenta love-story. "Perché, soprattutto se sei stata tradita, sei costretta a smettere di amare -ha spiegato Giulia De Lellis-. Non è che ti si è spento il sentimento. Quindi resistere è difficilissimo. Sono riuscita a tagliare solo dopo tanto tempo. Ma non tutto il male viene per nuocere: se non ci fosse stato lui non avrei incontrato l’Andrea giusto".

