Giulia De Lellis svela la sua reazione al tradimento di Damante: "Prendo i capi e li riduco in brandelli"

Dopo aver definitvamente arichiviato la sua lunga love-story con Andrea Damante, Giulia De Lellis è tornata a dividere l'opinione del web. Questa volta a far discutere sul conto della De Lellis sono le ultime indiscrezioni riportate dalla stessa web influencer, circa la rottura avvenuta con il fidanzato storico, conosciuto al Trono Classico di Uomini e donne.

Il prossimo 17 settembre uscirà il primo libro di Giulia De Lellis, dal titolo Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza), e, in vista dell'imminente rilascio, l'ex corteggiatrice ha voluto regalare qualche anticipazione dell'opera - realizzata a quattro mani con l'autrice Stella Pulpo - e ha confidato come ha reagito al tanto discusso tradimento subito da Andrea Damante.

Giulia De Lellis e la reazione al tradimento

"Le cornici si spezzano, ma sento che non sono abbastanza appagata - fa sapere Giulia De Lellis sui social -. Vado verso i suoi preziosissimi e costosissimi giochi (Giulia allude agli oggetti più cari al suo ex, ndr) […] la PlayStation, la maledetta PlayStation! Prendo la consolle e la metto sotto l’acqua corrente […] provo un fremito di piacere. Prendo i capi uno ad uno e li riduco in brandelli. Parlo da sola, adesso sì che sono pazza. Continuo, finché non ho accumulato qualche migliaio di euro di danni sul pavimento e, poi, come un palloncino che si sgonfia, mi accascio a terra, tra quelli che ormai sono solo stracci e finalmente piango".

