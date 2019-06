È stata restituita la scorta al Capitano Ultimo, Sergio De Caprio. Lo rende noto il suo legale, l'avvocato Antonino Galletti. " Siamo orgogliosi del fatto che il Tar del Lazio abbia accolto la nostra tesi difensiva - sottolinea l'avvocato - secondo i giudici, infatti, la decisione della revoca della misura di protezione personale avrebbe dovuto essere adottata sulla base di una valutazione approfondita e specifica in ordine alla situazione di rischio in cui versa tuttora Ultimo ".

E ancora: " Viceversa la revoca è stata frettolosa e non motivata in modo approfondito ed ha esposto il colonnello Sergio De Caprio a gravi rischi che fortunatamente i magistrati amministrativi hanno scongiurato prima in sede cautelare con l'ordinanza di sospensiva ed ora definitivamente nel merito con la sentenza ".