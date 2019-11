Silvia Provvedi si sposa?

L’ultimo grande amore di Silvia Provvedi è stato senza dubbio Fabrizio Corona. Eppure, sembra che la modella e cantante di X Factor sia finalmente pronta per voltare pagina. Infatti, secondo gli ultimi gossip che la vedono protagonista, Silvia Provvedi sarebbe pronta a convogliare a nozze con il suo nuovo fidanzato, Giorgio Di Stefano.

La conferma è arrivata da Andrea Provvedi che, durante un’intervista rilasciata al settimanale Mio, ha rivelato che Silvia sarebbe finalmente pronta al grande passo. E la fortuna sembra essere dalla sua parte visto che è stata proprio Silvia a raccogliere tra le mani il bouquet di fiori lanciato da Anna Tripoli, la ragazza di Andrea che dopo anni di convivenza è finalmente diventata sua moglie pochi giorni fa. Lui stesso ha dichiarato: “Ho scelto di invitare qualche amico del Grande Fratello perché è stata un’esperienza intensa, dove ho creato legami forti. Silvia Provvedi ha preso il bouquet! È stata carinissima: il giorno dopo lo ha simbolicamente donato a tutte le donne non ancora sposate” .

Sull'attuale fidanzato di Silvia, invece, sappiamo ben poco. Di origini calabresi, Giorgio si è trasferito a Milano per motivi di lavoro e oggi è un noto imprenditore che, nonostante il successo che riscuote, non ama pavoneggiarsi sui social. Sul suo conto sappiamo solo ciò che racconta Silvia. Quello che è certo è che il rapporto con l’imprenditore calabrese le ha cambiato la vita. Non molto tempo fa, infatti, Silvia ha dichiarato a Grazia: “Ha aggiunto alla mia vita comprensione e maturità. Ha 13 anni più di me, ma per fortuna non li dimostra” .

