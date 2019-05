Vende gli scatti del seno nudo e dona proventi in beneficenza

"Mi sento come Robin Hood. Prendo ai ricchi per donare ai più deboli". Jane Park, 23enne inglese, ha deciso di mettere "In vendita" le foto del suo seno nudo sul web, per poi donare i proventi in beneficenza. Gli scatti sexy della ragazza - diventata milionaria a soli 17 anni grazie alla lotteria -costano 50 euro l'uno e hanno già riscosso molto successo.

(2/2) before people start asking ... 1) no I don’t post full nudes 2) no I’m not skint and 3) no I don’t need a new job, I already have one being a landlord for all my property and managing my investments this is purely about feeling empowered and helping others pic.twitter.com/PNUHhaN7B8 — Jane Park (@janeparkx) 22 maggio 2019

Nel tweet che ha scritto per lanciare questa sua idea spiega: "Prima che le persone inizino a chiedere ... 1) no non posterò foto di nudo completo 2) no non sono al verde e 3) no non ho bisogno di un nuovo lavoro, ne ho già uno e si tratta de gestire il mio patrimonio e gli investimenti che ne conseguono, in questo caso si tratta solo di sentirsi responsabillizati e aiutare gli altri".