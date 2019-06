Bonisoli batte i pugni: "Il Getty ci ridia Lisippo, è in gioco la dignità dell'Italia"

"Il Lisippo deve rientrare in Italia" . Alberto Bonisoli, ministro dei beni e delle attività culturali nel governo Conte, punta i piedi e punta il dito contro il Getty Museum di Los Angeles, che acquistò la statua dell'atleta vittorioso sulla base di paresi sulla sua provenienza espressi solo dai consulenti del venditore.

Spieghiamo. La statua in bronzo di Lisippo venne acquistata dal Getty Museum con "inspiegabile e ingiustificabile leggerezza" , secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione nelle motivazioni di conferma della confisca della statua da anni al centro di una contesa fra Italia e Stati Uniti. L'opera in questione venne ripescata nel mare di Fano nel 1964 e in seguito, nel 1977, fu acquisita dal Getty senza "la doverosa conoscenza della normativa italiana in tema di esportabilità e commerciabilità dei beni culturali" .

Insomma, Lisippo è italiano e deve ritornare in Italia.