"Un bacio è un apostrofo rosa tra le parole t’amo", scriveva Rostand. E il 6 luglio è l’International Kissing Day, cioè la Giornata internazionale del bacio, come ricorda l’Ansa. Una giornata che prevede baci sulle labbra e sulle guance per testimoniare amore e affetto per i propri cari. Sarà dunque importante avere labbra morbide e profumate per l’occasione.

Questa festa però non deve essere confusa con San Valentino, giornata dedicata agli innamorati. Il 6 luglio si festeggiano l’affetto e i sentimenti, dimostrati attraverso il bacio. In tutto il mondo sarà l’occasione per avvicinarsi alle persone alle quali si vuole bene. Niente timidezza, niente paura di compiere un gesto sconveniente. La giornata mondiale del bacio vuole proprio che le barriere siano superate. In un mondo che ruota intorno alla realtà virtuale dei social network, quella del 6 luglio è la giornata dell’affetto dimostrato con un gesto fisico, non con un emoticon.

La festa è stata inventata in Gran Bretagna negli anni Novanta. Proprio il Paese in cui vivono i più grandi consumatori europei di balsamo per le labbra e rossetto. Li seguono nella classifica italiani, tedeschi, francesi e spagnoli secondo TechSci Global. Una festa dunque che non nasconde il risvolto commerciale di un settore in crescita, che vede al centro i Millenials o Generazione Y e i più giovani della Generazione Z. Per questi ultimi soprattutto l’utilizzo di rossetto, lucidalabbra, balsamo e matita per le labbra è un gesto quotidiano. Ad utilizzare questi prodotti non sono soltanto le giovanissime ma anche i ragazzi. La preferenza generale sarebbe orientata verso prodotti naturali, piuttosto che verso quelli chimici. Per questo la tendenza è quella di creare rossetti vegetali.

Oggi scegliere un prodotto per le labbra non significa più decidere soltanto quale colore utilizzare. La scelta cade anche sul sapore, ad esempio quello fresco della menta o quello dolce della vaniglia, come spiega il magazine Cosmetic & Toiletries. I nuovi rossetti naturali sono senza petrolio e olio di palma, mentre vengono utilizzati cere vegetali, burro di karitè e cera d’api. Esistono inoltre balsami per le labbra ad azione medicata, che possono contenere ingredienti antibatterici e antifungini. Non mancano rossetti che rendono le labbra più sode, richiamando un maggior afflusso di sangue. Insomma, labbra per tutti i gusti per baci a tutti i gusti.