Leonardo Da Vinci era un genio iperattivo?

Il genio di Leonardo da Vinci è indiscutibile. La sua personalità rispettava i canoni dell’ideale di uomo rinascimentale e, nello stesso tempo, se ne discostava per “volare” molto più in alto con la fantasia e l’ingegno rispetto ai suoi contemporanei. Leonardo era un uomo di una curiosità insaziabile, evidente nei suoi lavori. Ancora oggi cerchiamo di capire i segreti della sua mente per usarli nella nostra vita moderna e frenetica. Secondo recenti ricerche, però, proprio questo carattere eclettico potrebbe nascondere un lato “oscuro”: l’Agenzia Ansa segnala la notizia di uno studio portato avanti dal neuropsichiatra Marco Catani del King’s College di Londra in cui si analizza la personalità di Leonardo.

I risultati di questo studio, pubblicati sulla rivista scientifica Brain, ricostruiscono il quadro clinico dell’inarrivabile artista, evidenziandone le caratteristiche salienti: Leonardo aveva una spiccata intelligenza, ma anche una mente incline alla distrazione, alla procrastinazione e all’inconcludenza. La “diagnosi” finale sarebbe sindrome di iperattività e deficit di attenzione. Questo spiegherebbe per quale motivo il genio rinascimentale ci ha lasciato, accanto a capolavori, anche tante opere incompiute. Catani dichiara: “Sebbene sia impossibile fare una diagnosi post mortem su una persona vissuta 500 anni fa, sono convinto che l’Adhd rappresenti l’ipotesi più convincente e scientificamente plausibile per spiegare la difficoltà di Leonardo nel portare a termine i propri lavori. I documenti storici indicano che impiegava fin troppo tempo per pianificare i suoi progetti ma mancava di perseveranza. L’Adhd potrebbe spiegare vari aspetti del suo temperamento e del suo genio stranamente incostante”.