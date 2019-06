Rivoluzione a X-Factor: Sfera Ebbasta fra i giudici del talent show

La notizia è di pochi minuti fa. Si alza il velo sulla prossima edizione di X-Factor che, sostanzialmente, sarà diversa da tutte le altre fino ad ora realizzate. Fra i giudici ci sono alcune conferme ma anche tante novità, la produzione esecutiva inoltre regala una sorpresa del tutto inaspettata.

Oltre alla veterana Mara Maionchi, la cantante Malika Ayane fa il suo debutto nel talent di Sky, ma oltre alla celebre cantante apprezzata per la sua voce calda e sensuale, anche Sfera Ebbasta entra come giudice insieme a Samuel, il frontman e cantante dei Subsonica. Confermato per il nono anno consecutivo la figura di Alessandro Cattelan alla conduzione del programma, ma dalla prossima stagione, farà parte anche della squadra degli autori come creative producer. Un vero e proprio passo avanti per l’amato conduttore.

X-Factor scioglie le sue riserve e stupisce tutti. Se da una parte il talento della Maionchi è riconosciuto, c’è grande curiosità per Malika Ayane e Samuel dei Subsonica. Sfera Ebbasta potrebbe essere la grande incognita. Conteso anche da The Voice of Italy, il trapper alla fine decide di collaborare con il talent di Sky. Non resta che attendere ulteriori informazioni in merito alla prossima edizione dio X-Factor.