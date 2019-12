Teresa Langella incinta? Svelerà il segreto a Capodanno

Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono senza dubbio una delle coppie più amate tra quelle nate nell’ultima stagione di Uomini e Donne. I due, che si sono fidanzati al di fuori del programma dopo l’iniziale rifiuto dell’ex corteggiatore, tra ripensamenti, lacrime e piccole ripicche, sono oggi felici e innamorati, come dimostrano anche sui social tramite dediche e dolci momenti di coppia.

Settimana dopo settimana, infatti, i due sono arrivati a festeggiare i loro primi nove mesi insieme, oltre a trascorrere il primo Natale da coppia. Ecco cosa ha scritto infatti a corredo di queste giornate molto speciali su Instagram: "Al mio primo Natale insieme a Te, ai 9 mesi più importanti e significativi della mia Vita" . Dal canto suo, il suo amato Andrea ha risposto: "Provaci, soffri, ritenta, ritenta ancora una volta… fallo fino al punto in cui Tutto si ferma e la Magia prende forma. Voi due immobili, autonomi complementari, fieri e felici. Per avere cose mai avute occorre far cose mai fatte" .

Ma non è tutto. Teresa e Andrea sono anche andati a convivere insieme. Tutto sembra così andare per il meglio, tant’è che si sono fatte sempre più insistenti le voci che li vedrebbero fare il grande passo del matrimonio o di diventare genitori. Nonostante la recente smentita da parte di Giulia mostrando di avere un pancino super piatto, questo non è bastato a zittire il gossip. Infatti, sembrerebbe che la coppia stia seminando molti indizi nei loro profili Instagram, il che lascerebbe presagire un imminente e importante annuncio. Nel dettaglio, sia Andrea che Teresa avevano iniziato a pubblicare alcune stories descrivendo un futuro cambiamento importante nella loro vita. Tutti i loro fan, dopo quelle storie, hanno iniziato a fare numerose congetture.

Così, nel giorno di Santo Stefano, Andrea ha caricato l’ennesima foto con qualche indizio. L’ex corteggiatore, rispondendo a una domanda da parte dei fan ha voluto far sapere che, il giorno di Capodanno, Teresa annuncerà una sorpresa importante. In un Q&A su Instagram, Andrea Damante si rivolge infatti ai fan esordendo: "Cosa vorresti chiedermi per Natale?" . Un fan risponde: "Il segreto che da giorni tiene Terry, ma so già che non lo direte mai!" . Dal canto suo, Andrea ha fatto sapere: “Penso che lo dirà a Capodanno!" .

Insomma, sembrerebbe proprio che la coppia si diverta sempre molto a vedere i loro follower cercare di capire le loro novità prima dell’annuncio ufficiale. Mancano ormai, però, pochi giorni all’ultimo dell’anno e finalmente potremo scoprire di cosa si tratta!

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?