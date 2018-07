Detenuto aggredisce agente nel carcere di Avellino

Detenuto aggredisce una guardia nella casa circondariale di Avellino. Insorgono i sindacati di categoria che chiedono maggior sicurezza per gli agenti della polizia penitenziaria.

L’episodio di violenza, come riporta Repubblica Napoli, è stato denunciato proprio dai sindacati. Secondo la ricostruzione del Sappe, l’agente sarebbe stato colpito con calci e pugni al volto dal detenuto per futili motivi. Il poliziotto, a seguito dell’aggressione, è stato costretto a ricorrere alle cure mediche all’ospedale Moscati di Avellino.

I sindacati adesso sono sul piede di guerra. Sappe e Osapp chiedono maggiore attenzione alle esigenze e alle condizioni di lavoro in cui si ritrovano a dover operare gli agenti penitenziari, non solo nella casa circondariale campana ma in utto il territorio nazionale. E chiedono l’adeguamento degli standard di sicurezza nelle carceri per evitare il proliferare di episodi di violenza.

Non è la prima volta che fatti del genere accadono nelle carceri irpine. Poche settimane fa furono due poliziotti a finire vittima della violenza nella casa circondariale di Ariano Irpino, dove, a seguito di un tentativo di rivolta, furono assaliti a calci e pugni un agente e un ispettore.