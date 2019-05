Documenti illeciti a 2 stranieri: indagato l'assessore di Lucano

Vuole diventare il nuovo sindaco di Riace ed è sostenuta dallo stesso Mimmo Lucano, l'idolo dei buonisti che si è dimesso per l'inchiesta sul suo modello di accoglienza . Ma Maria Spanò è finita lei stessa indagata per falso ideologico a una settimana esatta dalle elezioni amministrative.

ll motivo? Come racconta Repubblica avrebbe firmato due carte di identità per altrettanti stranieri che - sosengono i magistrati - non avrebbero i requisiti per ottenere i documenti. "Non si tratta di una nuova inchiesta, ma di uno stralcio del primo filone, diviso da quello principale per problemi tecnici", ha spiegato lei stessa, " Ci sono tutta una serie di aspetti molto curiosi in questa vicenda giudiziaria che preferisco non commentare Mi limito a dire che ho firmato centinaia di carte di identità, non solo quelle che mi contestano e che non tocca certo al sindaco, al suo vice o all’amministratore autorizzato al rilascio, svolgere istruttoria e controlli per le carte di identità. A noi arriva l’incartamento già pronto, la firma, come in tutti i Comuni, è solo un passaggio formale ".

Insieme a lei sono finite indagate anche Annamaria Maiolo e Valentina Micelotta, entrambe attive nella gesione del sistema di accoglienza messo in piedi da Lucano basato - secondo la procura di Locri - su "artifizi e raggiri". Le due sono accusate a vario titolo di associazione a delinquere, abuso d’ufficio, truffa e peculato, in concorso con altri soggetti già rinviati a giudizio lo scorso aprile.