I rumor della crisi matrimoniale: ​Kate e quella foto con il principe

Non è facile destreggiarsi fra tutti i gossip dei reali inglesi. La settimana di Natale è stata un susseguirsi di rumor, pettegolezzi e cartoline di auguri. La stampa e gli esperti di Corte hanno dissezionato le foto che, nelle ultime ore, sono trapelate sui profili social di Kate Middleton e persino in quello di Meghan Markle. Perché il diavolo è insito nel dettaglio. Soprattutto il bellissimo scatto della famiglia di Kate e William ha destato molto interesse, dato che è stato pubblicato proprio in quei giorni in cui la stampa ha parlato di crisi matrimoniale.

In realtà la foto che è stata pubblicata sui social racconta una storia, è a libera interpretazione del fruitore, ma come hanno evidenziato gli esperti, vuole inviare un messaggio ben preciso, attuale, altamente femminista se si guarda lo scatto dal punto di vista di Kate e, soprattutto, rappresenta una risposta alla cartolina pubblicata da Meghan ed Harry. La foto mostra William, George, Charlotte e il piccolo Loius, in un bellissimo ritratto familiare di una dolcezza infinita. Nello scatto però manca Kate Middleton, la quale appare dietro la macchina fotografica, artefice di uno scatto dal grande significato. Anche se da tradizione la Middleton sarebbe dovuta apparire in foto, da questa cartolina in bianco e nero, si evincono molte cose. Kate non è in foto, ma si intuisce chiaramente che è una mamma presente per i suoi figli, dato che i tre eredi dei Cambridge è a lei che volgono le attenzioni.

Inoltre la sua assenza è una chiara e ben mirata risposta a chi ha creduto che il suo matrimonio con William fosse arrivato a un punto morto. Kate resta il collante della famiglia, è una donna, una duchessa, ma soprattutto è una madre che stravede per i figli e il marito. Un messaggio di grande forza e determinatezza. Il suo farsi da parte e il non apparire in foto e in primo piano, è simbolo di grande femminilità e determinatezza. Kate non si fa da parte, non è una donna oggetto, è una duchessa ed è la futura Regina. Una foto che mette a tacere i rumor di una separazione tra i due, anche se non sembra a prima vista.

E oltretutto la Middleton ha voluto pubblicare questa foto solo per rispondere agli auguri di Meghan. Sottolineando il fatto che la duchessa per vivere il Natale è dovuta fuggire in Canada, mentre Kate non ha bisogno di tutto questo. Ha già tutto il necessario per essere felice.