La sfida a colpi di auguri social tra Meghan Markle e Kate Middleton

Nella famiglia reale inglese sembra ormai dominare la confusione. Sono lontani i tempi in cui l'unione era uno degli elementi fondamentali della più iconica delle famiglie regnanti europee. Le prime voci di malumori all'interno di Buckingham Palace risalgono al rapporto tormentato tra Kate Middleton e Meghan Markle, le mogli dei due nipoti prediletti della regina Elisabetta II e pare che anche a Natale le due non si siano risparmiate colpi a tradimento, come si evince dagli auguri per i sudditi.

I primi a inviare la tradizionale cartolina augurale natalizia sono stati i duchi del Sussex. Meghan Markle e il principe William hanno voluto omaggiare i loro seguaci e il popolo attraverso una fotografia in bianco e nero che ritrae per intero la loro famiglia. In primo piano si vede il faccino birbante del piccolo Archie mentre, sullo sfondo, i suoi genitori se la ridono. Un'immagine in pieno clima natalizio, con tanto di albero addobbato, che ha mandato in estasi i tantissimi ammiratori della coppia reale, che nel bene o nel male suscita sempre simpatia. Meghan Markle e il principe Harry sono noti per essere impegnati in battaglie in favore dell'ambiente e così, quest'anno,hanno preferito inviare gli auguri solo in formato e-cards, evitando di stampare quelli cartacei.

Il loro messaggio social è arrivato nel pomeriggio, ben prima rispetto a quello dei duchi di Cambridge, che hanno aspettato la mezzanotte prima di fare gli auguri ai sudditi tramite i social. La foto scelta dal principe William e da Kate Middleton è stata scattata dalla stessa duchessa, che come è noto ha una grande passione per la fotografia. Anche loro hanno deciso di condividere uno scatto in bianco e nero che ritrae la famiglia del primogenito del principe Carlo e di Lady D quasi al completo. Manca solo Kate nell'immagine diffusa su Instagram e mentre i piccoli George e Charlotte guardano dritti verso l'obiettivo della madre, William bacia il piccolo di casa, il principe Louis.

C'è chi, nella foto pubblicata da Kensington Palace, ha visto quasi una risposta a quella condivisa diverse ore prima dai duchi del Sussex. Altri parlano solamente di coincidenze. Sono entrambe bellissime famiglie ed era prevedibile che scegliessero di fare gli auguri social tramite uno scatto che li ritraesse insieme ai rispettivi componenti. In questi giorni si fa un gran parlare di fotografie nel Regno Unito anche a causa dell'assenza dello scatto della famiglia del Sussex sulla scrivania di Elisabetta II durante il tradizionale discorso natalizio. Non si tratta certamente di una svista per gli esperti reali ma è probabilmente un messaggio subliminale inviato dalla regina, che forse con questo gesto vuole lasciar intendere che i duchi del Sussex sono già da considerarsi fuori dalla famiglia reale.