Dopo 25 anni Melfi diventa elettrica Via alla produzione delle Jeep ibride

Melfi Punto e a Capo per andare incontro a un futuro di sfide non facili. Da qui, dal primo polo integrato automotive di Melfi con tanto di Academy per la formazione di operai, team leaders e tecnici (definirlo solo stabilimento sarebbe quindi riduttivo) e dove, 25 anni fa, Fiat fece nascere nel 2004 la Punto, parte l'era dell'elettrificazione Fca.

A Melfi e solo qui saranno infatti prodotte le prime 4x4, Jeep Compass e Renegade ibride plug-in (ricaricabili). Arriveranno entro la metà del 2020 e verranno lanciate in tutti i mercati quasi contemporaneamente. «Siamo pronti - dice Fca - per far diventare Melfi la bostra casa dell'elettrificazione». Un nuovo capitolo, dunque, che sarà accompagnato da una sorta di percorso guidato che seguirà i nuovi clienti che si affacceranno al mondo dell'elettrico targato Fca con l'aiuto di partner di energia, come Enel X e di 13mila punti ricarica che Fca provvederà a installare in Europa. Giusto per far evaporare l'ansia da ricarica che frena oggi gli acquisti delle auto green. Ma da Melfi con le celebrazioni dei 25 anni arrivano altre certezze: le vendite di Jeep disegnano il sorriso sui grafici di commercializzazione di Fca. «Con Compass - ha sottolineato Marco Pigozzi, responsabile del prodotto Jeep in Emea - abbiamo aumentato in un anno le vendite del 48%. In Emea ne abbiamo vendute nel 2018 più di 78mila, oltre il 40% dei volumi totali di Jeep in Europa.. Quest'anno ha continuato a crescere e ha superato a fine settembre le 58mila unità». Ma il nuovo capitolo può regalare altre pagine importanti: «Sempre a Melfi potrebbe nascere anche la 500X ibrida plug-in - anticipa Roberto di Stefano, responsabile e-Mobility Emea di Fca - stiamo valutando la possibilità di inserirla in produzione anche se nulla è stato ancora deciso, ma l'impresa non sarebbe poi così difficile, dato che l'architettura è la stessa di Renegade e Compass». Novità e conferme, dunque, che sono parte integrante del piano da 5 miliardi per gli stabilimenti italiani annunciato da Fca a novembre dell'anno scorso, che prevede anche la 500 elettrica a Mirafiori, il Ducato alla Sevel, l'Alfa Romeo Tonale a Pomigliano e i nuovi modelli Maserati. E intanto il futuro illumina Melfi, un'area di oltre 2 milioni di metri quadrati dove si muovono tra le linee di produzione 7.300 dipendenti.