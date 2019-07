"Abbiamo salvato la Pedemontana"

«Nel 2015 con il blocco degli investimenti in infrastrutture avevamo dinanzi due possibilità: chiudere oppure puntare sull'innovazione e noi abbiamo scelto la seconda». Così Fabio Massimo Saldini, amministratore unico di Milano Serravalle Engineering (Mse), società controllata da Milano-Serravalle, spiega come la società di ingegneria si sia trasformata in un'eccellenza del Bim (acronimo di Building information modeling, ossia «modello delle informazioni di costruzione»), una tecnica di progettazione che oltre alla visualizzazione tridimensionale dell'edificio o dell'infrastruttura ne incorpora i parametri strutturali. «Abbiamo selezionato neolaureati e adesso impieghiamo una trentina di giovani che ha effettuato un percorso di formazione, dimostrando così che è possibile crescere ed essere competitivi a livello internazionale».

Milano Serravalle Engineering, infatti, ha aggiornato il progetto dei lotti B2 e C della Pedemontana Lombarda dopo la risoluzione del contratto con Strabag. «Con minime risorse siamo stati in grado di adeguare progetti del valore di 1,4 miliardi di euro, quando sarà indetta la nuova gara d'appalto il vincitore avrà già uno schema su cui basarsi e potrà avviare la realizzazione di un'infrastruttura che consentirà l'attraversamento della Lombardia da Est a Ovest», conclude Saldini.

Ora il focus è puntato su Milano Cortina 2026. «Il metodo Bim consente una gestione informatizzata delle costruzioni per cui si può programmare un piano di manutenzione in modo da aumentarne il ciclo di vita», osserva Lucia Samorani, project engineer della società, aggiungendo che «per le Olimpiadi non è prevista la realizzazione di nuove grandi opere, ma interventi di recupero sul patrimonio esistente: come Milano Serravalle Engineering proponiamo un progetto di smart city infrastrutturale, inserendo tutte le opere in un database che ne faciliti la manutenzione». Milano Serravalle Engineering punta, in occasione del grande evento, a «mappare, ristrutturare e consolidare le opere in gestione della Milano-Serravalle».