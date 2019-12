Active Casa&Persona, la nuova copertura di Cattolica Assicurazioni

Con Active Casa&Persona, Cattolica Assicurazioni amplia la propria proposta con una nuova soluzione assicurativa dedicata alla Casa, alla Persona e alla Famiglia.

Active Casa&Persona si presenta con un'impostazione modulare: è così che il cliente può modellare la propria polizza secondo le esigenze, adattandone ogni aspetto al proprio stile di vita. È proprio questo uno degli aspetti che ha permesso di creare il nuovo prodotto firmato da Cattolica Assicurazioni, realtà di spicco del mercato assicurativo italiano, quotata alla Borsa di Milano dal novembre 2000.

Abitazione, per la tutela della casa e dei beni contenuti

Proprietari o inquilini, la polizza Active Casa&Persona protegge l’abitazione nell’eventualità di incendio, calamità naturali e furto, oltre a garantire interventi di emergenza e artigiani per un’assistenza specifica in caso di necessità.

La casa è ancora più sicura con la partnership siglata da Cattolica con IMA Protect. Tramite operatori specializzati dislocati su due centrali di sorveglianza, l'abitazione è costantemente sotto controllo attraverso sistemi di sicurezza all’avanguardia dell’azienda leader nel campo della telesorveglianza.

Danni subiti da calamità naturali ed eventi catastrofali a cui il nostro territorio è particolarmente esposto, come terremoto, alluvione, inondazione e allagamento, sono tutelati economicamente dal segmento orientato all’abitazione. Strutture e beni contenuti danneggiati sono indennizzati dalla garanzia, insieme alle spese di prima necessità e a quelle relative all’alloggio sostitutivo, al trasferimento e alla custodia dei beni indenni all’evento catastrofale subito.

Persona, coperture dedicate a ogni stile di vita

Sono quattro gli stili di vita su cui è stata declinata l’offerta di Active Casa&Persona: metropolitano, digitale, dinamico e previdente. A fare la differenza sono le offerte messe a disposizione, con possibilità di integrazione per soddisfare ogni cliente.

Anche la salute è al centro del capitolo pensato alla persona. Ecco dunque coperture completamente rinnovate e declinate per fornire garanzie indennitarie per infortuni o interventi chirurgici a seguito di infortunio, oltre a malattia e parto. Un’ulteriore sezione è dedicata alla difesa del reddito. In presenza di difficoltà, il segmento permette di venire incontro a spese relative a canoni di locazione, utenze e condominio. La copertura si estende anche a tutte quelle spese per l’eliminazione di barriere architettoniche presenti nell’abitazione e all’indennizzo di rate del mutuo, prestiti o finanziamenti.

In un mondo sempre più digitale, la soluzione cyber risk della polizza modulare di Cattolica aiuta a proteggersi dai rischi informatici. Protezione dell’identità digitale, responsabilità civile e tutela legale sono solo alcuni dei servizi disponibili e monitorabili dai clienti attraverso una piattaforma web a disposizione. Altri aspetti di rilievo sono la tutela in caso di cyber bullismo e cyber mobbing, con rimborso delle cure di assistenza psicologica. Prevista anche la copertura con risarcimento per furto online di fondi personali, utilizzo non autorizzato di carte di pagamento o accesso fraudolento al conto bancario online.

Amici a 4 zampe, maggiore sicurezza per cani e gatti

Cani e gatti possono contare su una sezione completamente nuova, con coperture per il rimborso delle spese veterinarie per visite specialistiche e interventi chirurgici. A questi due aspetti si aggiungono poi la responsabilità civile per i danni a terzi oltre a prestazioni di assistenza, come recupero dell’animale smarrito e pet sitter, e la tutela legale.

Active Casa&Persona: informazioni chiare e grafica intuitiva

Aspetto significativo della nuova polizza è la vicinanza ai bisogni dei cittadini. Sviluppata grazie a un’attenta analisi delle richieste di protezione raccolte da Cattolica, Active Casa&Persona è accompagnata da un set informativo chiaro e semplice. Così la consultazione risulta immediata anche per chi si affaccia per la prima volta al mondo delle assicurazioni grazie a Patti Semplici e Chiari.

L’esperienza del cliente è resa ancor più intuitiva dal nuovo layout grafico del materiale informativo, caratterizzato da un’interessante scelta di colori che guidano l’occhio sugli aspetti di maggior rilievo della polizza. Il prospetto è suddiviso in tre sezioni introduttive. Troviamo “Tutto a portata di mano”, con indicazioni per il download dell’APP di Cattolica Assicurazioni per accedere direttamente e in autonomia alla home insurance; “Sempre al tuo fianco” per avere sempre a disposizione i numeri utili per assistenza in caso di emergenza o sulla propria polizza; ultima è la sezione “Racconto introduttivo”, in cui è spiegata l’importanza di una copertura assicurativa per la casa e la persona.

Tutte le informazioni su Active Casa&Persona sono disponibili sulla pagina dedicata del sito di Cattolica Assicurazioni.