Aim, il mercatino di Borsa italiana sugli scudi

Sarà l’AIM, l’Alterntive Investments Market di Borsa Italiana, il mercatino di quell’altro mercatino che è Borsa Italiana, la fucina delle emozioni di questa estate 2019. Una estate che si annuncia lunga e potenzialmente profittevole. Tutti i traders notano infatti una forte accumulazione sui titolini del mercatino a testimonianza che questa estate qualcuno di grosso ha intenzione di iniziare a farsi una scorpacciata di titolini. Una notizia questa che non leggete sui giornaloni finanziari italiani, dimentichi del loro scopo, che è quello di fornire informazione che fa guadagnare in Borsa.

Il “respiro” del mercato è positivo ovvero il numero di titoli che chiude in rialzo è superiore a quelli invariati o al ribasso. Il Money Flow Index, che misura i volumi che entrano nel mercato, è attualmente in ipercomprato e questo testimonia che siamo di fronte ad una tendenza positiva che al momento sta prendendo il fiato pronta a ripartire, cosa peraltro strana durante il periodo estivo. Morale operativa: questo è il momento per entrare.

Ecco la ragione per cui i prossimi 3 titoli che segnaliamo sono tutti dell’AIM:

PHARMANUTRA: l’abbiamo segnalata diverse volte nel nostro blog su IlGiornale.it e ripetiamo oggi la call qui nell’editoriale domenicale: si è rimangiata un punto di non ritorno ciclico (Sequential di Thomas Demark) e da lì avendo rotto il ciclo che avrebbe previsto il ribasso è volata verso le stelle. Fortissima. Attualmente sta congestionando con un triangolo simmetrico disegnato da una mano d’artista poco sopra il massimo del collocamento. Se rompe 19.85 esplode

EXPERT SYSTEM: è un nostro vecchio cavallo di battaglia, alla lenta e sapiente accumulazione del periodo post collocamento si è aggiunta ora la fase speculativa. Prevedere un raddoppio non è poi così una idea peregrina…

INTRED: anche questo titolo ha seguito il protocollo della lenta accumulazione successiva al collocamento ed ora si ritrova a correre. Non mi stupirei di assistere ad una volata rialzista…