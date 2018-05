Air France, si dimette l'amministratore delegato

I lavoratori di Air France hanno bocciato la proposta di un nuovo contratto con un referendum interno all'azienda. Hanno votato 46.771 dipendenti, l'80 per cento e il 55 per cento ha espresso un voto contrario. E così dopo aver appreso il risultato della consultazione interna, l'amministratore delegato del gruppo, Jean-Marc Janaillac ha deciso di lasciare il timone dell'azienda rassegnando le dimissioni.



L'ad della compagnia aerea aveva chiesto di mettere al voto il nuovo contratto accettando poi le conseguenze della consultazione aziendale. Janaillac, che aveva proposto di mettere al voto il contratto, ha indicato in una nota che si assume le conseguenze dell’esito. "Spero che la mia uscita permetterà di creare una presa di coscienza collettiva e di avviare le condizioni per un recupero", ha affermato l'ad in una nota. E su quanto accaduto in Air France è intervenuto il minitro dei Trasporti francese, Elisabeth Borne: "Il governo prende atto del risultato della consultazione interna organizzata dalla direzione di Air France-Klm ed elogia il coraggio di Jean-Marc Janaillac e il lavoro che ha svolto per due anni nel gruppo". Il braccio di ferro tra i dipendenti e l'azienda resta aperto e i lavoratori restano sul piede di guerra.