Per Alitalia nuovo prestito da 350 milioni per 6 mesi

Nuovo prestito ponte di sei mesi per Alitalia per far fronte a "indilazionabili esigenze gestionali". Lo prevede l'ultima versione del testo dl fiscale approvato salvo intese dal Consiglio dei ministri. "Il finanziamento - si legge nel testo - è concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, ed è restituito, in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura, entro sei mesi dalla erogazione e, in ogni caso, entro 30 giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali".

"La Whirlpool chiude il 1° novembre, io sono preoccupato per Ilva e per i 3mila lavoratori di Alitalia. Qui rischia di essere una strage e Conte fa il fenomeno e si sistema il ciuffo", ha tuonato il leader della Lega Matteo Salvini parlando da Terni.