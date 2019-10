Alitalia, stop di Atlantia per l’incertezza su Autostrade

Un "passo indietro" che potrebbe far saltare il piano di salvataggio di Alitalia. Atlantia, in una lettera inviata al governo, ha evidenziato che "Il permanere di una situazione di incertezza in merito ad Autostrade per l'Italia non consentirebbero di impegnarsi in un'operazione onerosa di complessa gestione ed elevato rischio".

Quello che sta accadendo è chiaro: sulla company in campo alla famiglia Benetton pende la "spada di Damocle" della revoca della licenza della concessione su Autostrade e questa posizione, confermata negli scorsi giorni dal premier Conte, si sta riflettendo in negativo sulla trattativa tra la società e Ferrovie dello Stato nel piano di salvataggio di Alitalia.

" È in corso il procedimento per la caducazione della concessione, all'esito del quale non faremo sconti ai privati e perseguiremo l'interesse pubblico " ha dichiarato Giuseppe Conte e poco dopo è arrivata la lettera al neoministro dello Sviluppo economico Patuanelli, in cui la company chiede di avere chiarezza sulle concessioni per la sua controllata Autostrade per l'Italia (3mila km di autostrade), da cui ottiene profitti elevati e che consentirebbero di avere la stabilità finanziaria necessaria a lavorare sulla quota azionaria in Alitalia e sul piano di salvataggio e rilancio.

Data l'incertezza Patuanelli ha prorogato al 15 ottobre il termine per l'offerta vincolante di Fs-Delta e Atlantia per acquisire le attività della vettore aereo, ma la trattativa, che si gioca su due fronti, è già iniziata.