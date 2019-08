Allarme cimice asiatica nel nord. Danni ingenti nel comparto frutta

" Convocherò al più presto il tavolo interministeriale di crisi con le associazioni di categoria e le Regioni per affrontare definitivamente la questione della cimice asiatica ". Ad annunciarlo, in una nota, è il ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio ponendo la massima attenzione su un problema che sta arrecando danni economici ingenti al comparto agroalimentare e della frutta italiana, soprattutto nel nord e in regioni come l'Emilia Romagna e il Veneto.

Pochi giorni fa il presidente della Confragicoltura di Modena, Gianfranco Corradi, aveva invocato l'apertura di un tavolo tecnico per comprendere come affrontare e risolvere una fera e propria invasione che sta incidendo negativamente soprattutto nella produzione e raccolta delle pere. In una nota il rappresentante dell'associazione aveva dichiarato " al momento attuale non abbiamo armi per combattere la cimice asiatica che sta compromettendo il raccolto delle nostre pere: se non vogliamo che l’intero comparto vada a rotoli abbiamo bisogno che venga immediatamente autorizzato l’inserimento dell’unico antagonista alla cimice, ovvero la vespa samurai ".

Anche dal presidente di Alleanza cooperative agroalimentari, Giorgio Mercuri, è arrivata la stessa richiesta di un tavolo tecnico anche perché " questa drammatica crisi, il cui impatto finanziario sulle imprese è notevolissimo - si legge nel comunicato del presidente Mercuri - si sta allargando adesso anche ad altri prodotti (orticole, soia e grano) e regioni come il Friuli Venezia Giulia e il Piemonte ed è prevedibile che i danni aumentino ulteriormente ".

Anche la Lombardia si prepara alla crisi e a seguito di un incontro tra gli assessori all'Agricoltura di Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Emilia Romagna e Piemonte, Fabio Rolfi, assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia ha ribadito la preoccupazione affermando che " la cimice asiatica sta combinando disastri in tutta la Lombardia. Rischiamo davvero una emergenza al Nord simile a quella della xylella se non attiveremo per tempo una strategia integrata di intervento ".

Non si è fatta attendere la presa di posizione da parte del ministro Centinaio che ha dichiarato: " intendiamo contrastare immediatamente - spiega - la proliferazione di questo insetto che sta mettendo in ginocchio l'agricoltura e danneggiando i nostri frutteti e predisporre stanziamenti specifici per venire incontro alle aziende agricole in crisi. Non lasceremo soli gli agricoltori e faremo il possibile per aiutare le centinaia di aziende agroalimentari danneggiate da questo flagello ".

Centinaio ricorda che " in questi mesi al ministero abbiamo portato avanti un attento lavoro di monitoraggio per analizzare la diffusione della cimice, il Crea ha avviato sperimentazioni con prove in campo e in laboratorio per poter introdurre gli antagonisti naturali che possano debellare l'insetto. Ora è arrivato il momento di metterci intorno a un tavolo e ascoltare le richieste che ci arrivano dal mondo agricolo. Il nostro impegno è massimo ".

Arrivata in Italia nel 2012 grazie all’importazione di alberi da frutta, la cimice asiatica ha iniziato a provocare ingenti danni alla produzione della frutta italiana a causa della capacità di riprodursi con un ritmo elevatissimo (una femmina depone fino a 400 uova ) e di essere resistente sia agli antagonisti naturali che agli antiparassitari più diffusi.