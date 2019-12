"Offerte non chiare". L'Antitrust sanziona Vodafone e Wind Tre

Una multa complessiva di oltre 10 milioni di euro: 6 milioni a Vodafone e 4,3 milioni a Wind Tre. Sono le sanzioni inflitte dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato alle due compagnie telefoniche, al termine delle due istruttorie avviate nei loro confronti.

L’Antitrust ha infatti accertato delle violazioni al Codice del consumo commesse dai due colossi della telefonia, in particolare all’articolo 22 della legge in materia di diritti del consumatore. In sostanza, l’Autorità ha rilevato che da giugno 2018 Vodafone e Wind Tre non hanno fornito informazioni chiare e immediate nella promozione di offerte “personalizzate” di winback per i servizi di telefonia mobile rivolte ad ex clienti. Questi ultimi sono stati contattati quasi esclusivamente tramite un sms. Le due compagnie telefoniche si sono limitate a indicare solo le condizioni del piano tariffario relative a prezzo e traffico incluso. Nel messaggio hanno invece omesso di comunicare al cliente ulteriori costi e vincoli di fruizione delle offerte. In questo modo, Vodafone e Wind Tre hanno indotto il consumatore a non avere un quadro ben definito della proposta. Quindi il cliente ha preso una decisione su offerte che altrimenti non avrebbe accettato.

Inoltre, l’Antitrust ha accertato una violazione dell’articolo 65 del Codice del Consumo nella fase di adesione dei consumatori a tutte le offerte di telefonia mobile. A tal proposito, i due colossi delle telefonia hanno attivato diversi servizi e opzioni aggiuntive rispetto all’offerta principale, con un sovraccarico di costi e senza il preventivo ed espresso consenso del consumatore.