Al via gli aumenti in bolletta per clienti Tim, Vodafone, Wind 3

Sono in arrivo forti aumenti sulle bollette di Tim, Vodafone e Wind 3. Rincari che vanno dai due ai tre euro al mese, già comunicati agli utenti con un mese di preavviso come prevede la legge.

"È questo il regalo che i gestori telefonici stanno presentano ai propri clienti mobili", attacca il Codacons che ha presentato un esposto urgente all’Agcom e all’Antitrust. "Le più colpite - si legge sul Corriere della Sera - sono le offerte più economiche. Alcuni faranno rincari anche sul telefono fisso. L’idea, come ogni anno, è che d’estate gli utenti sono più distratti dalle vacanze e quindi più probabilmente possono non accorgersene". Tim aumenterà le tariffe di 1,99 euro al mese e in cambio il cliente riceverà 20GB al mese gratis per 1 anno per navigare o minuti illimitati gratis. La scelta tra le due opzioni dipenderà dal tipo di contratto stipulato. Dal primo luglio per le offerte Tutto Voce e Voce Senza Limiti il costo dell'abbonamento della linea fissa salirà di 1,90 euro.

Per i clienti Vodafone la deadline è il 27 luglio, giorno in cui chi ha esaurito il proprio credito potrà continuare a usare la sua sim per i numeri fissi e mobili nazionali e navigare senza limiti in Italia e nei Paesi dell’Unione Europea al costo di 0,99 euro per 24 ore, per un massimo di 48 ore consecutive dall’esaurimento del credito. Nessun costo ulteriore, invece, per i detentori di un’offerta Junior, un’offerta agevolata o chi ha attivato l’addebito su carta di credito, conto corrente o direttamente nella fattura della rete fissa. “Se non dovessi ricaricare entro tale periodo, la SIM rimarrà attiva per la sola ricezione di chiamate o SMS. Per tornare ad utilizzare la tua offerta, dovrai ricaricare”, si legge sul sito di Vodafone. Dal primo rinnovo successivo al 27 giugno 2019 alcune offerte aumenteranno di 1, 98 euro al mese. Dal 10 giugno al 27 luglio i clienti che lo vorranno potranno richiedere gratis 20 giga al mese per un anno, mentre per determinati utenti, a cui è già pervenuta la comunicazione via sms, la modifica partirà dal primo rinnovo successivo al 15 luglio. Per la telefonia fissa, a partire dal 7 luglio e dal 23 luglio 2019, in base ai contratti stipulati, il costo di alcune offerte aumenterà di 2,99 euro al mese.

Ancora maggiori sono stati i rincari previsti per i clienti Wind 3 che si troveranno fino a pagare 3 euri in più al mese, a seconda delle offerte. Ma vediamo nello specifico. I piani Wind Smart saliranno fino a 2 euro al mese e i clienti avranno 50 giga in più o chiamate limitate. Aumento di 2 euro al mese a partire dal primo giugno per le offerte dati Super Internet 5GB, Super Internet Summer, Super Internet 10GB e Super Internet 20GB. Anche in questo caso, si possono ottenere 30 giga al mese in più inclusi.