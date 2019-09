Autostrade, aumento pedaggi rinviato di altri due mesi

Una buona notizia per gli automobilisti. Autostrade per l'Italia sospende "ulteriormente, in via volontaria" l'incremento tariffario dei pedaggi relativo all'anno 2019 per altri due mesi. Lo comunica Aspi in una nota, spiegando che la decisione è stata presa dal Consiglio di amministrazione "in considerazione degli inviti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti".

Gli aumenti dovevano scattare domenica 15 settembre, dopo essere già stati sospesi il primo gennaio e il primo luglio a causa del crollo del ponte Morandi e per il contenzioso in atto tra governo e Autostrade.

La scorsa estate, il ministero e Aspi avevano stabilito la necessità di giungere, entro la prima metà del mese di settembre, a soluzioni condivise riguardo a programmi d’investimento futuri e a quelli in corso da parte della società.

Tra questi, ad esempio, ci sono la Gronda di Genova, il Passante di Bologna e lavori riguardanti l’ampliamento di tratte autostradali di accesso ad alcune aree metropolitane.

La situazione, però, è cambiata dopo l’inchiesta sui presunti report ammorbiditi sulle condizioni di alcuni viadotti gestiti da Autostrade. Ciò probabilmente ha spinto il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a richiedere un nuovo rinvio del rialzo del costo dei pedaggi.