Autostrade, è scontro sulle nuove tariffe

È scontro sulle tariffe delle autostrade tra l'Autorità di regolazione dei trasporti e i concessionari. Ieri l'Autority ha pubblicato sul proprio sito le delibere relative ai 16 concessionari (che coprono circa l'80% della rete nazionale) che devono rinnovare l'accordo con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nei loro confronti la rimodulazione dovrebbe degli accordi dovrebbe portare all'applicazione del "price-cap", meccanismo che stabilisce le tariffe basandosi sui parametri di efficienza stabiliti dall'Autorità e una " remunerazione di mercato " degli investimenti. Immediata la reazione dei concessionari attraverso Aiscat, l'associazione di categoria ,che ha espresso " grande preoccupazione e ferma opposizione " e inoltre paventa il rischio del blocco di " tutti gli investimenti già programmati ". Infine i concessionari lamentano l'unilateralità della scelta che " viola i più basilari principi giuridici della certezza dei contratti e delle regole stabiliti sia a livello comunitario sia nazionale ".

Di tutt'altro avviso il ministro Toninelli che controbatte "In questo modo riequilibriamo i pesi tra interesse pubblico e interessi privati " e poi continua: " se Aiscat oggi attacca così, vuol dire che siamo sulla strada giusta, qui non si tratta di bloccare chi fa davvero gli investimenti e merita il giusto profitto, ma di non ingrassare più chi gli investimenti li promette senza farli ".