"Avete truccato pure i conti...". L'intercettazione su Pop Bari

Il crac della Popolare di Bari continua a far discutere. E attorno a questa vicenda iniziano ad emergere alcuni retroscena che chiariscono il quadro critico di questi ultimi giorni. Di fatto la scorsa settimana la Consob ha definitivamente suonato l'allarme facendo scattare la reazione del governo e il salvataggio da 900 milioni di euro scattato in un Cdm di fuoco qualche giorno fa. Ma adesso emerge quello che è accaduto proprio qualche giorno prima che esplodesse il caso. E i contorni della vicenda si vanno delineando anche grazie ad un'intercettazione pubblicata da FanPage. L'audio riguarda una riunione in cui sono presenti i vertici della banca e i manager. Questi ultimi sono molto preoccupati e ricevono rassicurazioni dai piani alti. Al vertice partecipa anche l'amministratore delegato Vincenzo De Bustis che nel corso della riunione sbotta: "Truccavate persino i conti economici delle filiali". Poi interviene il presidente Gianvito Giannelli che rivolgendosi ai manager e ai presenti afferma: "Non c'è rischio di commissariamento. Entro Natale la banca sarà salva". Di fatto lo stesso Giannelli esclude un futuro simile a quello di Carige per l'istituto di credito pugliese. Giannelli assicura ancora una volta i manager affermando che sia palazzo Koch che il governo sono dalla parte di Pop Bari: "La Banca d'Italia ci è molto vicina, in tutti i passaggi" e che "ai vertici del governo" c'è "una grandissima attenzione".

A questo punto prende la parola De Bustis che afferma: "È stato molto irresponsabile quello che è avvenuto negli ultimi tre, quattro anni. Quello che è successo è un esempio di scuola di cattivo management, irresponsabile, esaltato". A questo punto l'amministratore delegato entra nel dettaglio della vicenda: "Quando sono arrivato la prima volta c’era un signore coi capelli bianchi a capo della pianificazione e controllo, a cui chiesi di vedere i dati delle filiali. Tutti truccati. Truccavate persino i conti economici delle filiali. Taroccati. Chiesi anche di vedere la lista delle prime 50 aziende affidatarie e non me l’hanno mai portata. Quell’epoca è finita. Su queste cose i nuovi padroni vi faranno l’esame del sangue". Intanto sulla vicenda è intervenuto anche l'ex premier Romano Prodi: "Sui salvataggi bancari il discorso è serio: recentemente i tedeschi hanno provveduto al salvataggio di una grande banca, e la politica di salvare le banche non è mica una politica soltanto italiana: è di tutta Europa. Il problema è che noi dobbiamo far valere i nostri diritti, emendare le nostre colpe".