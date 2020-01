Azimut punta i suoi fondi sui risparmi degli egiziani

Per i prossimi dodici mesi Azimut punta sull'azionario europeo e americano, sull'obbligazionario nei mercati emergenti e sulla valuta cinese, con una preferenza per i titoli energetici, finanziari e le risorse naturali. A spiegarlo è Giorgio Medda, uno dei cinque ad del gruppo, a margine della convention di Montecarlo.

Per chi cerca prodotti peculiari le scelte comunque non mancheranno. «Saremo la prima società non bancaria a lanciare fondi comuni di investimento destinati ai privati in Egitto. Abbiamo appena ricevuto il via libera dalla autorità» sostiene Ahmed Abou El-Saad, direttore generale di Azimut Egypt secondo cui l'Egitto offre «grandi ricchezze detenute dai privati e un mercato ancora da esplorare». Tra i Paesi nel mirino del gruppo c'è anche il Pakistan su cui Azimut, insieme alla emiratina Bank Alfalah, ha lanciato un fondo di investimento sull'azionario locale. «Da un lato il mercato azionario pakistano ha ottime prospettive grazie anche ai 60 miliardi di dollari investiti dalla Cina per la Nuova Via della Seta, dall'altro ci interessa iniziare farci conoscere tra i pakistani residenti negli Emirati», ha spiegato Medda.

Sul fronte cinese infine Massimo Guiati, altro ad di Azimut, ha ribadito che Hong Kong rimarrà strategica nonostante le rivolte in corso abbiano spinto dieci clienti sui cento vantati dal gruppo nell'ex colonia britannica a portare i capitali altrove. Per marzo poi Azimut si prepara a lanciare un fondo azionario sulla Greater China.