Bankitalia, partono lunedì i controlli sull'uso del contante sopra i 10mila euro

Al via da lunedì i controlli antiriciclaggio di Bankitalia su chi preleva o versa banconote per una somma superiore ai 10mila euro al mese, anche attraverso più di una operazione.

Per chi supera il tetto consentito verrà inviata un’apposita segnalazione all’Unita di informazione finanziaria (Uif) della Banca d’Italia, che ha il compito di dialogare con la Direzione Antimafia, l’Antiterrorismo e la Pubblica Amministrazione per il contrasto all’evasione, al riciclaggio di denaro e al finanziamento ai gruppi terroristici.

Secondo quanto disciplinato dalla riforma della legislazione antiriciclaggio del 4 luglio 2017, con la quale il nostro Paese ha recepito le direttive comunitarie in materia, istituti di credito, uffici postali e intermediari finanziari, saranno tenuti a segnalare il nominativo dei clienti che hanno superato il limite stabilito.

Non si tratterà, come rende noto l’Ansa, di una “segnalazione automatica di operazione sospetta”, ma l’organismo di controllo accenderà un faro sulle singole posizioni per poi procedere, a seconda dei casi, con gli opportuni controlli. Lo scorso anno le segnalazioni giunte negli uffici della Uif sono state 98mila, di cui mille inerenti a casi “di sospetto finanziamento del terrorismo”.

Un numero in crescita rispetto al 2017, ma inferiore al picco del 2016, quando le posizioni analizzate furono oltre 100mila.