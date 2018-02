Barani (Ala): "Th Resort acquista Valtur con soldi pubblici?"

Soldi pubblici per un'acquisizione tra due aziende. Il tutto con i fondi di Cassa depositi e prestiti. A segnalare la curiosa operazione è stato Lucio Barani, presidente del Gruppo Ala-Pri a palazzo Madama. Barani con una interrogazione al ministro dello Sviluppo Economico, al ministro dell'Economia, al ministro del Lavoro e al ministro del Turismo, ha acceso i fari sul Gruppo Valtur Spa e su Th Resort. A quanto pare proprio Th Resort sarebbe interessata all'acquisizione di Valtur. Ma è su questo punto che il Barani chiede spiegazioni al governo: "La stessa TH Resort ha in comune con Valtur l'essere destinatarie degli unici due interventi fatti nel settore turistico da parte di Cdp, ci si interroga se tali fondi pubblici non siano stati destinati da TH Resort all'acquisizione di una società, ossia il gruppo Valtur, a sua volta destinatario di soldi dello Stato".



Ma i retroscena su questa operazione non finiscono qui. Valtur infatti è già stato destinatario di un doppio intervento con fondi pubblici. In un primo momento è scattato il commissariamento, poi la vendita ad un privato sempre attraverso la CdP. Con l'intervento di Th Resort, di fatto, è probabile che i fondi della Cassa depositi e prestiti ricevuti dallo stesso gruppo vengano utilizzati proprio per l'acquisizione di Valtur tagliando fuori così il mercato. E così proprio Barani si chiede se non "sia il caso di rivolgersi al mercato che potrebbe certamente offrire migliori soluzioni". Adesso toccherà ai ministri spiegare cosa sta succedendo tra i due gruppi.