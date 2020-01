Billy Berlusconi conquista Tokyo con gli avatar della sua Igoodi

Igoodi, la startup italiana creata da Billy Berlusconi ha ottenuto il primo posto nella categoria «Disruptive Social Innovation», alla finale mondiale dell'Open Innovation Contest appena conclusasi a Tokyo. La prima «Avatar Factory» made in Italy si è guadagnata questo riconoscimento dopo aver presentato la sua avanzata piattaforma tecnologica «The Digital You» sul palco dell'InterContinental Ana a Tokyo.

«Abbiamo conosciuto - ha detto Billy Berlusconi- tantissimi esperti del settore in una città incredibile, confidenti di poter continuare questa proficua collaborazione con Ntt Data, un grande gruppo internazionale che ha riconosciuto il valore del nostro lavoro e delle energie profuse da Igoodi negli ultimi anni per creare attraverso l'avatar un ponte tra l'io fisico e l'io digitale, realizzando prodotti e servizi che permettano di semplificare la vita delle persone in diversi settori: dal fashion agli eCommerce, dal wellness al medicale, dai social fino agli eSport».

Il titolo di «Grand Champion» della competizione, conteso da ben 28 startup da tutto il mondo, è andato invece agli israeliani di Binah.ai grazie a un progetto per il monitoraggio della salute tramite una fotocamera.