Borsa, Hong Kong rinuncia ​all'offerta su Londra-Milano

Hong Kong Exchanges and Clearing ha annunciato di non essere nelle condizioni necessarie per formulare e presentare offerte per i prossimi sei mesi, dopo quella da quasi 40 miliardi di dollari per London Stock Exchange rifiutata. Quest'ultima, attraverso Lseg, controlla i mercati azionari di Londra e Milano. Hkex avrebbe avuto tempo fino al 9 ottobre per studiare un'offerta migliore e successivamente presentarla, ma non agirà in questa direzione. In seguito alla notizia i titoli Hong Kong Exchange e Clearing hanno guadagnato l'1,5%.

Spugna gettata

Dopo aver gettato la spugna, il board " continua a credere che la combinazione di Lseg e Hkex sarebbe stata strategicamente interessante ", ma non è riuscito a convincere il management di Londra. È stato dunque segnalato che non verrà presentata una nuova offerta.