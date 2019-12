In Borsa per salire non deve scendere

Lo so che sembra una presa in giro ma è la realtà. In Borsa il fatto di non scendere è il primo segnale del rialzo perché significa che in ogni caso compratori e venditori sono almeno pari. Tradotto in numeri i prezzi del Ftse All Share non scendono anzi rimangono vischiosamente attaccati a quel massimo o meglio quella resistenza di 27.000 oltre la quale si allargano le praterie di Toro Scatenato. Il fatto che a quei livelli di prezzo non ci sia stata una immediata reazione negativa è il segnale tangibile che per il momento ci sono più operatori che comprano di quanti non vendano o almeno sono pari. Ed è questa la benzina del rialzo. Poi che cosa succederà domani non lo sa nessuno, e quindi ogni giorno riformattiamo il computer e ripartiamo da zero. Gli indicatori di sentiment sono positivi: il Mc Clellan, ovvero l’indicatore rialzi / ribassi, nonostante stia ritracciando è ancora ad un valore assoluto propizio per il rialzo mentre il Money Flow ha recuperato quell’eccesso di ottimismo che lo attanagliava fino a qualche giorno fa. In questo modo il mercato ha davanti ancora spazio per correre, che poi lo faccia o non lo faccia questo ve lo scriveremo dopo, ma francamente è evidente che la situazione è molto più favorevole rispetto ad un mercato che davanti tecnicamente non ha un centimetro in più per espandersi. Andiamo a vedere 3 titoli su cui posare lo sguardo:

FIERA MILANO: fondamentalmente è sottovalutata dal mercato e ha ottimi fondamentali, Inoltre sta per rompere un triangolo sul grafico mensile vecchio di qualche anno e se l’analisi tecnica ha ancora un senso la proiezione di questo breakout è davvero in alto.





ESPRINET: mia vecchia gloria, poi caduta nel dimenticatoio. Oggi mostra volumi in aumento e un ottimo momentum. Sopra 10 euro potremo dire che ha superato il bottom up ed è in fase di rialzo. Prima di quel momento sono giochi da ragazzi.FERRARI: sempre lei, sempre sui massimi, da comprare come il pane ogni mattina.