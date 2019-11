Braccio di ferro sulle commissioni Abi: "Non possiamo indicare i prezzi"

Ha dichiarato di aver sopportato un mese e mezzo di " litanie non religiose ma civili " sul fatto che " le banche devono " e adesso, con il governo giallorosso, lo scontro sembra più concreto. Perché le parole sono del presidente dell'Associazione bancaria italiana, Antonio Patuanelli, che durante un seminario dell'associazione a Ravenna, ha commentato la questione dei costi delle commissioni per l'uso dei pagamenti digitali nei negozi che, come ha ribadito lui, " non competono all'Abi ".

Patuanelli: "Chi fa i comizi studi il diritto"

Il presidente, infatti, ha voluto ricordare che sui prezzi delle commissioni non deve intervenire l'associazione e ha dichiarato: " Se qualcuno che fa i comizi lo sostiene, dovrebbe studiare il diritto. Un ministro può dire quello che vuole, ma poi, avendo giurato sulla Costituzione, non può violarne i principi. Ci sono soggetti della politica che hanno cavalcato in maniera semplicistica gli umori, che non corrispondono ai numeri e ai dati reali ". Patuanelli ha fatto sapere che Abi non è in grado né può dare ordini di prezzi alle banche e ha ricordato che sono gli istituti di credito stessi a decidere in base all'offerta.

Le misure "repressive"

E sulle misure repressive per i negozianti che non accettano i pagamenti digitali, il presidente Patuanelli ha rimarcato la sua contrarietà a quelle che lui stesso definisce "grida manzoniane", ritenute da lui inefficaci e ha spiegato: " È impossibile la repressione e le norme devono essere credibili e soprattutto applicabili, altrimenti si perde la credibilità delle istituzioni ". Il presidente ha confermato che l'associazione " crede negli incentivi e nell'educazione civile e nella concorrenza ". E a chi gli ha chiesto il motivo per cui, a suo parere, l'Italia sia ancora così restia nell'utilizzo della moneta elettronica, Patuanelli ha risposto: " Dipende dall'evasione fiscale. Non mancano i Pos, non mancano le carte e il costo delle commissioni è una scusa. Manca solo la volontà ".

Il pagamento elettronico in Italia