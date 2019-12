Cattolica, polizze a 360 gradi

Active Casa&Persona è una soluzione assicurativa studiata da Cattolica Assicurazione per permettere al cliente di costruire, in unico prodotto assicurativo, una polizza su misura: dal recupero del cane smarrito al cyberbullismo fino alla copertura dei danni causati da furti, non solo «tradizionali» ma anche digitali.

La polizza permette al cliente di attivare le sole garanzie necessarie a soddisfare le proprie esigenze di vita ed è stata pensata con il proposito di risultare di immediata comprensione anche per l'utente che si avvicina per la prima volta al mondo assicurativo, spesso pieno di tecnicismi e termini legali.

La formula è infatti quella di un linguaggio chiaro e di una prima modalità di navigazione web immediata attraverso l'individuazione di un proprio stile di vita. Se ad esempio ci si ritiene una persona dinamica, che ama fare sport nel tempo libero, la documentazione prodotta dal gruppo assicurativo consiglia di valutare una copertura tra l'altro delle spese per il soccorso speciale o per le lezioni in palestra, se invece si passa la giornata attaccati al pc è possibile prevedere soluzioni dedicate ai nuovi stili di vita «connessi» che forniscano assistenza telefonica per aumentare la sicurezza informatica e supportare il cliente a fronte di atti lesivi della reputazione web. Lo stesso ventaglio di offerte di copertura è stato sviluppato partendo dall'analisi e dall'ascolto delle esigenze clienti che, rispetto a qualche decennio fa, si trovano oggi a dover affrontare numerose nuove fonti di rischio.

Per quanto riguarda l'abitazione ad esempio, il cliente, sia esso proprietario o inquilino, può decidere di proteggere la dimora dai tradizionali rischi di furto e incendio, ma anche di includere nel set di protezione un sistema di telesorveglianza, offerto dalla compagnia assicurativa in collaborazione con Ima Protect, che consente all'utente di controllare a distanza tramite app tutti i dispositivi di casa collegati.

Nel capitolo dedicato alla persona invece vi è una specifica sezione di strumenti a difesa del reddito in caso di difficoltà lavorative intervenute e una copertura dai rischi informatici che include anche la tutela in caso di cyber mobbing con rimborso delle cure di assistenza psicologica.

Cani e gatti, ormai parte delle famiglie di un numero crescente di italiani, diventano infine protagonisti di una sezione dedicata agli animali da compagnia che oltre ai classici (responsabilità civile, tutela legale, rimborso di visite specialistiche e interventi medici) garantisce assistenza nella ricerca di pensioni, dog o cat sitter e centri di pronto intervento.