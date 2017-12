Cercasi Paperone per l'Italia

Paperon de' Paperoni compie 70 anni. Auguri! Il celebre personaggio creato dalla matita del disegnatore Carl Barks per Disney è il tipico esempio di un papero tutto di un pezzo: carattere di ferro, ostile ai fannulloni, a dir poco parsimonioso. Un capitalista sui generis, politicamente scorretto. Lui ne ha fatta di strada; migrante dalla Scozia per faticare in miniera a Klondike e poi lustrastivali per ore e ore, fino a costruire, grazie al fiuto, un patrimonio davvero invidiabile. Tutto è partito da un centesimo guadagnato con sudore. Evidentemente, a Paperopoli una chance è stata data a tutti. E Paperone ha saputo trarne profitto. Con metodo. Al netto di esagerazioni e di una vistosa tirchieria, resta un personaggio molto amato. E, forse, invidiato. Ecco perché continua a godere di ottima salute. Un capitalista a tutto tondo che non avverte minimamente il peso dell'età che avanza. Spirito giovane più di molti giovani.

Il grande Dino Buzzati, nel 1968 (anno che inaugurò la sciagurata stagione dell'attacco ideologico al capitale, all'educazione, alla famiglia, all'autorità in genere) ebbe a scrivere un pensiero molto «fuori dal coro» nell'introduzione di Vita e dollari di Paperon de' Paperoni (Oscar Mondadori): «Ciò che rende simpatico Zio Paperone è la sua eroica fermezza e inflessibilità. Nel nostro mondo industrializzato, dove tutti i ricchi sembrano vergognarsi dei loro capitali, e si allineano con la cultura di sinistra, e invitano alle loro feste coloro che proclamano apertamente la loro intenzione di spogliarli, è confortante trovare un plutocrate che, senza pudori, ostenta lo splendore dei suoi miliardi, e se li tiene ben stretti. Un capitalista di carattere, finalmente». Un paradosso, certo. Ma che nel Belpaese difettino capitalisti di carattere mi pare di un'evidenza solare. Probabilmente un corso di recupero a Paperopoli aiuterebbe!

www.pompeolocatelli.it