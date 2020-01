Confedilizia, la politica aiuti il settore

Milano e la Lombardia, a livello immobiliare, produttivo ed economico, viaggiano a un passo diverso dal resto del Paese, ma non possono da sole fare in modo che l'Italia chiuda il gap con il resto d'Europa. «Non solo Milano è uno slogan interessante, si può guardare alla città come modello per alcuni aspetti, ma poi bisogna porre attenzione anche a tutto il resto, all'immobiliare nel suo complesso, residenziale e business».

Lo ha detto Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, parlando al Re Italy Winter Forum, edizione invernale del convegno sull' immobiliare a Milano. «La situazione generale dell'immobiliare è positiva, ma lo è meno sul fronte abitativo. Le compravendite sono in rialzo, ma i prezzi rappresentano un'anomalia rispetto al resto d'Europa e segnano il passo - ha detto - un tema su cui ci deve essere attenzione anche dalla politica, con la consapevolezza che l' immobiliare è cruciale per lo sviluppo e non deve essere danneggiato».

Non porre attenzione su questo crea, secondo Spaziani Testa, svantaggi al Paese, perché l'immobiliare può essere un motore di sviluppo e di lavoro e, quindi, indirettamente, di consumi. Obiettivi questi che dovrebbero stare a cuore al governo. «In quest'ottica, bisogna studiare provvedimenti adeguati - ha aggiunto Spaziani Testa - non solo in termini di incentivi, ma stimolando progetti di rigenerazione urbana, favorendo interventi sugli immobili esistenti, ma anche, realisticamente, agendo su quello che c'è e migliorandolo». L'esempio citato è quello per rendere stabili gli incentivi per il miglioramento della sicurezza degli immobili e quelli su efficienza e risparmio energetico. «Non dobbiamo accontentarci di quello che succede a Milano, anche se dobbiamo gioirne. Non dobbiamo accontentarci del fatto che Roma possa seguire, anche se non subito. Tutti i protagonisti devono lavorare per fare in modo che l' immobiliare sia veramente un motore di crescita, per l'economia e per la creazione di posti di lavoro», ha concluso Spaziani Testa.