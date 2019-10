Conte incontra Atlantia: si va verso il salvataggio di Alitalia

Le premesse per il salvataggio di Alitalia ci sono: Fs e Atlantia sono state messe nelle condizioni di presentare un'offerta vincolante al Ministero dello Sviluppo economico e ai commissari. Stando a quanto appreso e riferito da Il Messaggero, nella giornata di domenica il premier Giuseppe Conte avrebbe incontrato i vertici del gruppo autostradale nelle persone del presidente Fabio Cerchai e del direttore generale Giancarlo Guenzi.

Sebbene vi sia massima riservatezza sul contenuto del colloquio, emergono segnali positivi che potrebbero dunque cambiare gli scenari sulla compagnia aerea: entro mezzanotte Fs consegnerà al Mise e ai commissari l'impegno a costituire il consorzio. Al board del gruppo dei Benetton sarà data un'informativa sul vertice con il presidente del Consiglio. Intanto ieri mattina si è tenuto un Cda straordinario di Aspi per l'autorizzazione ad Autostrade Meridionali a partecipare a un'asta.

Le prossime mosse

Ieri sera sarebbe iniziato il Consiglio di amministrazione di Fs: non è da escludere che il board resti aperto in attesa dell'esito del Cda di Atlantia (fissato per il pomeriggio) sulla partecipazione alla cordata. Dopo i contatti con Lufthansa, i top manager dei due gruppi avrebbero avuto un colloquio per studiare, concordare e programmare le prossime mosse.

Il gruppo autostradale avrebbe chiesto altre settimane per la definizione del prezzo e del piano industriale: per garantire la vita di Alitalia fino al closing sarà necessario trovare tutte le intese relative a esuberi e liquidità.