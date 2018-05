La crisi congela gli stipendi: aumentano di soli 72 euro

Il reddito procapite degli italiani nel 2017 aumenta per il quarto anno consecutivo arrivando a 22.226 euro e, per la prima volta negli ultimi nove anni, riesce a superare di 72 euro il record del 2008. Dividendo l'importo per i 12 stipendi annuali si tratta di 6 euro al mese. I dati sono stati diffusi dal ministero dell'Economia e della Finanze , attraverso le tabelle contenute nel Documento di economia e finanza.

Con l'arrivo della crisi si è registrata una riduzione che ha portato i redditi a scendere fino a 21.179 euro, segnando una riduzione del 4,4%. Dall'anno successivo, il 2014, inizia la risalita che prosegue ininterrotta fino al 2017, quando si segna il superamento del record fissato nove anni prima.

Le previsioni

Per l'anno in corso si stima un incremento annuo di ben 619 euro, che dovrebbe portare il totale a 22.845 euro. Nei prossimi quattro anni invece si prevede un aumento di 2.359 euro che dovrebbero far salire il totale a 24.585 euro nel 2021. I