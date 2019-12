Decreto fiscale, carcere possibile per chi non presenta l'Unico

Custodia cautelare per chi non presenterà il proprio Unico. Lo prevede il decreto fiscale collegato alla manovra 2020 per cui scatterà il carcere in caso di omessa dichiarazione.

La legge 157, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 dicembre prevede, difatti, l'innalzamento della pena relativa alla non presentazione della dichiarazione portando il minimo da 1 anno e 6 mesi a 2 anni mentre il massimo passa da 4 a 5 anni di reclusione e, pertanto, come riportato anche da Italia Oggi, a norma dell'art. 280 del cpp, per i delitti per i quali la pena di reclusione prevista non sia inferiore ai 5 anni è ammessa la custodia cautelare in carcere.

Oltre all'omesso dichiarazione, l'inasprimento delle pene previsto dal decreto fiscale riguarderà anche la dichiarazione infedele dei redditi o dell'Iva per cui il legislatore ha deciso di innalzare la pena, che passa da un minino di uno ad una massimo di tre anni di reclusione, ad un nuovo minimo di 2 anni ed un massimi di 4 anni e 6 mesi di reclusione. In caso di infedele dichiarazione viene previsto un abbassamento delle soglie di punibilità, sia rispetto al dell’imposta evasa (da 150 mila a 100 mila euro) che alla sottrazione dell'imposizione (da 3 a 2 milioni di euro). Inoltre, tra le misure restrittive previste dovrebbero esserci Il divieto di espatrio, l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria, oltre agli arresti domiciliari che, sino ad ora, erano preclusi per gli indagati per tale fattispecie di reato. Unica modifica a tutela riguarderà il divieto di confisca per sproporzione per le nuove fattispecie di reati.

Secondo quanto previsto dall’art. 13 del Dlgs 74/2000, al fine di evitare il procedimento penale e i suoi effetti la possibilità è quella di avviare il cosiddetto ravvedimento operoso e la presentazione della dichiarazione omessa entro il termine della presentazione prevista per la dichiarazione relativa al periodo di i imposta successivo.