Il delirio dell'Economist: le case di proprietà bloccano la crescita

Possedete una o più case tutte vostre? Sappiate allora che siete populisti e frenate la crescita economica del vostro Paese.

No, non è un delirio mistico ma il cuore dello speciale pubblicato dall'Economist, rivista simbolo del capitalismo liberal che si è scagliata contro “ l'ossessione occidentale ” di avere una casa di proprietà.

Come sottolinea il quotidiano La Verità, secondo il noto settimanale essere proprietari di una casa è un “ orrendo abbaglio ” che “ mette a rischio la crescita, l'equità e la fede pubblica nel capitalismo ”.

La giustificazione di una simile presa di posizione è semplice: le origini della crisi dei mutui risalente al biennio a cavallo tra il 2007 e il 2008 sarebbero da imputare “all'infatuazione per le case di proprietà ”. In altre parole, il possesso di un immobile è nocivo all'economia.

L'Economist prosegue illustrando il suo ragionamento: “ Secondo uno studio del Fondo monetario internazionale nel breve periodo l' aumento del debito dei proprietari di casa favorisce la crescita economica e l' occupazione. Ma poi i proprietari di casa hanno bisogno di limitare le spese per ripagare i prestiti, quindi nel giro di tre o cinque anni gli effetti positivi si ribaltano: la crescita rallenta e le probabilità di una crisi finanziaria aumentano ”.

Anzi: oltre all'economia, possedere le case frena anche le migrazioni interne. Già, perché negli Stati Uniti chi è proprietario di un tetto avrà maggiori difficoltà nello spostarsi verso le aree più in espansione del Paese.

Ma la lista dei peccati è ancora lunga: questi irresponsabili, cioè i proprietari delle abitazioni, hanno fatto salire i prezzi degli immobili, soprattutto nelle città più importanti sedi dei “ lavori più produttivi ” e rappresenterebbero un enorme ostacolo al progresso dell'umanità.

Mercato immobiliare e populismo

Come se non bastasse “ l'élite di proprietari ” impedisce “ la costruzione di grattacieli e appartamenti che l' economia moderna richiede ” e sarebbe responsabile persino dell'ascesa del populismo.

Leggendo la ricerca di Ben Ansell di Oxford e di David Adler dell'European University Institute apprendiamo come esista una correlazione tra il mercato immobiliare e il populismo.

Proviamo a spiegare perché: i possessori di tanti immobili fanno stagnare il mercato, e dove i mercati sono stagnanti i cittadini sono favorevoli alla Brexit, a votare il Front National e via dicendo.

Come fare per abbattere “ l'infatuazione per le case di proprietà ”? Un'idea, scrive sempre l'Economist, potrebbe essere quella di promuovere gli affitti perché “ i millennial desiderano vita ad assetto leggero, in cui noleggiare auto, musica e vestiti piuttosto che possederli ”. “ Perché non potrebbe essere così anche per la casa? ” si chiede il settimanale. Un'altra soluzione: il “ co-housing ”, cioè condividere un appartamento con altre persone.