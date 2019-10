Le detrazioni del Fisco? Solo per chi non usa il cash

I bonus fiscali? Resteranno solo per chi paga con le carte o con i bonifici. Una misura questa che di fatto rientra nel piano antievasione su cui andrà a declinarsi la prossima legge di Bilancio. Nella strategia messa a punto dai giallorossi potrebbero entrare alcune misure che danno il via libera alle detrazioni al 19 per cento solo con una tracciabilità elettronica. La direzione è quella dela Fisco digitale che andrà a regolare tutti i bonus e le detrazioni. Una digitalizzazione questa che va ad affiancarsi ad una prassi già consolidata che ad esempio prevede detrazioni per i lavori negli appartamenti o per la riqualificazione energetica che prendono rimborsi solo nel caso di pagamenti con bonifici bancari. E in questo quadro, come ricorda ilSole24Ore, la tracciabilità dei pagamenti per le detrazioni potrebbe essere estesa alle spese per i funerali e per l'istruzione. Cambiamenti anche sulle spese che sostengono le famiglie per le attività sportive dei ragazzi.

In questo settore le spese ad esempio per l'iscrizione in piscina o a scuola calcio potranno entrare in detrazione solo con un pagamento elettronico. Il nuovo corso per le detrazioni poi dovrebbe allargarsi anche a tutte le spese sanitarie. Lo schema è quello degli "scontrini parlanti" che si usano nelle farmacie. In questo caso entrerebbero in detrazione tutti quei pagamenti che spesso non vengono tracciati per l'assenza dei pos in alcuni studi medici. E di fatto una mossa in questo senso potrebbe allargare il flusso delle detrazioni ad esempio per le spese per l'assistenza ai familiari o le spese sostenute per le badanti. Coem ricorda ilSole24Ore solo per l'anno di imposta 2018 sono stati solo 128mila i contribuenti che hanno portato in detrazione il 19 per cento delle spese per l'assistenza ai familiari. Ogni contribuente ha ricevuto circa 1.877 euro da queste detrazioni. Insomma il volto dei bonus fiscali potrebbe cambiare e i pagamenti elettronici e i bonifici avranno sempre più peso per chiedere al fisco le detrazioni.