Dl Clima, bonus rottamazione anche per i motorini

Nel nuovo Dl Clima entrerà anche il bonus sui motorini. Il decreto, in fase di riscrittura durante il suo iter procedurale, dovrebbe prevedere fino a 500 euro, per la rottamazione dei motorini a due tempi di generazione euro 2 e 3, che dovranno essere utilizzati, però, per l'acquisto dell'abbonamento ai mezzi pubblici o per l'acquisto di una bicicletta.

Più che di un bonus alla rottamazione si tratta di un incentivo alla mobilità sostenibile, su cui l'Italia è indietro rispetto agli altri paesi europei, soprattutto scandinavi e del nord. Confermato il buono mobilità di 1500 euro per la rottamazione delle auto Euro 3. Per queste misure verranno messi a disposizione 255 milioni di euro e sarà riservata ai residenti delle città interessate da procedura di infrazione comunitaria per ridurre le emissioni co2. Su queste aree saranno investiti, inoltre, altri 40 milioni la creazione, il prolungamento e ammodernamento di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale.

Il decreto clima prevede, inoltre, un contributo fino a 5000 euro per gli esercenti che attrezzano green corner per prodotti sfusi o alla spina, alimentari e per l'igiene personale, nei propri negozi. Infine, nel provvedimento 20 milioni saranno destinati per "la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico" con mezzi di trasporto ibridi, elettrici o non inferiori a Euro6 che devono essere immatricolati, però, dal primo settembre di quest'anno in poi.