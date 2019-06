Ecco la patrimoniale nascosta

Mentre tra Europa e governo è scontro acceso per la procedura di infrazione contro Roma voluta da Bruxelles, nelle ultime settimane è tornato il dibattito su una patrimoniale che potrebbe colpire milioni di italiani. Qualche giorno fa il ministro degli Interni aveva parlato di una tassa sulle cassette di sicurezza poi scongiurata da una virata dello stesso ministro che ha di fatto ha parlato poi di un contributo voluntario per chi vuol fare emergere i contanti bloccati "sotto il materasso". Eppure una patrimoniale c'è, ed è nascosta sotto il peso delle tasse sugli immobili. Proprio oggi infatti va versato l'acconto Imu e Tasi.

Si tratta di versamenti che ammontano almeno a 10,2 miliardi di euro con bollettini che vanno pagati entro stasera. Un pagamento che potrebbe portare risorse nelle casse dei Comuni che da quest'anno hanno sbloccato, seguendo le indicazioni del governo, la leva fiscale. Dunque si potranno aumentare le aliquote fino al livello massimo. E così almeno 289 Comuni hanno già ritoccato in modo forte le aliquote su Imu e Tasi. Nei prosismi mesi le due imposte potrebbero essere unite in un'unica tassa che però non dovrebbe portare grosse modifiche sugli importi. Intantoi le aliquote proprio da questo anno sono libere dal congelamento che, come ricorda ilSole 24 Ore, era entrato in vigore nel 2014. Infine per cercare di parare il colpo da questo salasso che ha già il sapore acre della patrimoniale, sarà possibile utilizzare le nuove norme introdotte dal dl Crescita. Per i titolari di immobili strumentali l'Imue e la Tasi sono deducibili al 40 per cento dall'Ires o dall'Irpef. Il decreto inoltre potrebbe portare a uno sconto con una deducibilità piena a partire dal 2023. Una mossa voluta soprattutto dalla Lega che va in una direzione: "Smontare la patrimoniale di Monti", come ha sottolineato il viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia.