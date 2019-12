Ecco la profezia di Fitch: "Il governo può cadere"

L'agenzia di rating Fitch non scommette sulla durata del governo fino a fine legislatura. Secondo gli analisti l'esecutivo potrebbe saltare in aria con largo anticipo dopo le scintille per la manovra. Di fatto secondo quanto riportato nel capitolo dedicato all’Italia all’interno del Global Economic Outlook, i giallorossi potrebbero arrivare la capolinea ben prima del 2023: "Le discussioni sulla legge di bilancio per il 2020 hanno messo in evidenza le tensioni tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. Il complesso rapporto tra i due partiti rappresenta un rischio per la durata del governo fino alla fine della legislatura", si legge nel report. Occhi puntati poi sui prossimi appuntamenti elettorali come le elezioni regionali in Emilia Romagna. Secondo Fitch proprio queste elezioni "metteranno alla prova la stabilità della coalizione di governo". Poi arriva anche la fotografia sulla situazione economica e sullo stato di salute della nostra economia. La diagnosi non lascia spazio ad interpretazioni: è stagnazione. " Sebbene il Pil del III trimestre 2019 sia stato leggermente migliore di quello che avevamo previsto allo 0,1% (contro una stima di crescita nulla), l’economia italiana resta in sostanziale stagnazione ", fa sapere il dossier.

L’agenzia di rating lascia perciò " invariate le previsioni di crescita per il 2020 e 2021, rispettivamente allo 0,4% e allo 0,6% ". L'agenzia di rating ha anche alzato l’outlook delle banche italiane a stabile da negativo, riportandolo dove si trovava sino al 2017. Ma il dato principale che emerge da questo dossier è la tensione all'interno del governo che può mettere a rischio la tenuta dell'esecutivo. Le tensioni sulla manovra si sono fatte sentire sin dalla prima bozza e adesso si acuiscono nell'iter parlamentare della legge di Bilancio. Le ultime scintille su plastic tax e tassa sulle auto aziendali potrebbero portare ad una rottura nella maggioranza. I renziani sono sul piede di guerra e di fatto il bracio di ferro sulla manovra si fa sempre più pericoloso. Il traguardo per l'approvazione, fissato approssimativamente per fine anno, potrebbe essere raggiunto non con poche difficoltà. La resa dei conti è semrpe più vicina e una batosta elettorale in Emilia Romagna potrebbe rappresentare il vero capolinea per questo esecutivo che è nato debole sin dall'inizio.