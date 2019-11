Edifici in legno, Italia quarto produttore in Europa e crescono le esportazioni

L’industria italiana degli edifici in legno cresce e raggiunge nuovi traguardi nell’export. Nel 2018 sono state 3.200 le case in legno costruite - il 7,1% delle abitazioni - che si aggiungono alle costruzioni non residenziali - con un faturato che supera 720 milioni di euro, il 5% in più rispetto al 2017. Fotografia di in settore che si sta sviluppando con forza che emerge dal 4° Rapporto Case ed Edifici in Legno presentato al Primo Forum Italiano del Legno organizzato da FederlegnoArredo a Riva del Garda, in provincia di Trento.

Nella classifica nazionale, il Trentino-Alto Adige si conferma capofila con il 21% del totale, seguito a pari merito da Lombardia e Veneto: tre regioni che assieme coprono oltre il 50% in termini di numero di nuove abitazioni realizzate. Nel Centro Italia spicca le Marche, che si stanno dimostrando una regione sensibile alle tematiche di sostenibilità, sicurezza abitativa e risparmio energetico e occupano il quarto posto fra i produttori del comparto del legno strutturale e dell’edilizia ecologica.

Le esportazioni di edifici in legno che valgono circa 50 milioni di euro, registrano un incremento del 28% sul 2017, e molte imprese vendono oltre il 10% della produzione Oltralpe con Svizzera, Germania, Croazia come destinazioni principali, seguite da Mozambico e Algeria.

Numeri in controtendenza rispetto a un settore dell’edilizia ancora in sofferenza, a conferma dell’interesse crescente di committenti privati e pubblici per questa tipologia di costruzioni. Ad attrarre sono i vantaggi garantiti dagli edifici in legno: riduzione al minimo dei consumi energetici, rispetto dei principi della sostenibilità, competitività in termini di costi e tempi di costruzione, sicurezza anti-sismica.

Comparto dinamico e in evoluzione, come dimostrano gli oltre 400 partecipanti al Forum di Riva del Garda che con la presenza di relatori di livello nazionale e internazionale ha definito e analizzato le potenzialità del materiale dal punto di vista architettonico e ingegneristico, valorizzando anche l’importanza dell’economia circolare in tutti i passaggi produttivi della filiera.

Il “Rapporto Case ed Edifici in legno” si basa sull’elaborazione dei dati forniti dai principali player del settore ed evidenzia una progressiva crescita del comparto industriale rappresentato da Assolegno, l’associazione che fa capo a FederlegnoArredo e promuove il corretto uso di questo materiale quale elemento strutturale inl campo edile.

FederlegnoArredo promuovere da tempo la tipologia costruttiva in legno, evidenziandone le peculiarità e collabora da tempo con tutti gli organi di competenza, nazionali ed europee, fra centri di ricerca, Istituzioni e mondo universitario.